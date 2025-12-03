العالم اليوم - الشهري: نسعى للمنافسة على لقب "كأس العرب"

انتم الان تتابعون خبر الشهري: نسعى للمنافسة على لقب "كأس العرب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:24 صباحاً - رفع صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي راية التحدي بعد الفوز 2 - 1 على سلطنة عُمان، مساء الثلاثاء، في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وسجل الشهري هدفا في الدقيقة 77 من المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية، ليمنح الأخضر فوزا صعبا على عُمان في قمة خليجية بكأس العرب.

وقال الشهري في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "مبروك للشعب السعودي وحظ أوفر لعُمان، الفوز في بداية المشوار خطوة مهمة".

وأضاف "نفذنا تعليمات الجهاز الفني وحققنا الفوز، وسعيد بتسجيلي هدف الفوز وجماهيرنا تستحق المزيد".

وختم صالح الشهري بالقول: "نسعى للمنافسة على اللقب، وأمامنا مشوار طويل وبدعم الجماهير سنصل بعيدا".

وبهذا الفوز يحل منتخب السعودية ثانيا في المجموعة الثانية متخلفا بفارق الأهداف عن المغرب الذي فاز على جزر القمر بنتيجة 3- 1 في وقت سابق الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب عُمان مع المغرب، بينما يلعب المنتخب السعودي ضد جزر القمر، وتقام المباراتان يوم الجمعة.

وشدد هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية على أهمية الفوز الأول قائلا: "لم تكن مباراة سهلة كما أكدت قبل اللقاء، واجهنا فريقا عنيدا".

وأوضح المدرب الفرنسي: "أهدرنا الكثير من الفرص، وكان يجب أن نتقدم في النتيجة مبكرا، ولكن هذا وارد في كرة القدم".