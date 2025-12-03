العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يحدد نهاية 2027 لحظر استيراد الغاز الروسي

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد الأوروبي يحدد نهاية 2027 لحظر استيراد الغاز الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:24 صباحاً - تهدف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، وفقا لاتفاق الذي توصلت إليه حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي في بروكسل.

وبموجب الخطة، بالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو 2025، سيدخل حظر استيراد الغاز الروسي حيز التنفيذ ابتداء من 25 أبريل 2026 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، ومن 17 يونيو 2026 بالنسبة للغاز عبر خطوط الأنابيب.

أما بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، فسيطبق الحظر اعتبارا من الأول من يناير 2027، بما يتماشى مع الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

أما عقود الغاز عبر خطوط الأنابيب طويلة الأجل فستتم تصفيتها تدريجيا ابتداء من 30 سبتمبر 2027، شريطة تحقيق أهداف تخزين الغاز، وبحد أقصى بحلول الأول من نوفمبر 2027.