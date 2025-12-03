العالم اليوم - مكتب نتنياهو: البقايا المستعادة من غزة ليست للرهائن

انتم الان تتابعون خبر مكتب نتنياهو: البقايا المستعادة من غزة ليست للرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:16 صباحاً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاربعاء، إن البقايا المستعادة من غزة، الثلاثاء، لا تعود لأي من الرهينتين المتبقيتين بقطاع غزة.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "بعد استكمال عملية التعرف في المعد الوطني للطب الشرعي، تحدد أن البقايا التي أحضرت أمس للفحص من قطاع غزة لا ترتبط بأي من الرهائن الراحلين".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها تسلمت بقايا جثمان أحد الرهينتين المتبقيتين في قطاع غزة قبل نقله إلى معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب للتعرف إليه.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 10 أكتوبر، تعهّدت حماس إعادة كل الرهائن الـ48، ومن بينهم 20 من الأحياء. ويبقى في القطاع جثمانا رهينتين من أصل 28.