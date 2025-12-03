العالم اليوم - الصين: تباطؤ نشاط قطاع الخدمات لأدنى مستوى منذ 5 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الصين: تباطؤ نشاط قطاع الخدمات لأدنى مستوى منذ 5 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:12 صباحاً - تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 5 شهور وفقا لأحدث بيانات جيبون بنك الصادرة الأربعاء.

وتراجع مؤشر ريتنج دوج لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر الماضي إلى 52.1 نقطة مقابل 52.6 نقطة خلال أكتوبر، ليسجل أقل مستوى له منذ 5 شهور.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وظل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات قويا في نوفمبر، وسط تقارير عن زيادة استعلامات العملاء ونجاح جهود التسويق.

في الوقت نفسه، نما الطلب الخارجي بعد انخفاض طفيف في أكتوبر.

أفاد المشاركون في المسح بأن انخفاض حالة عدم اليقين التجاري مع الولايات المتحدة قد عزز هذا النمو الأخير في طلبات التصدير الجديدة.

في الوقت نفسه انخفضت ثقة مقدمي خدمات الأعمال في الصين خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. ويتوقعون أن يؤدي تحسن ظروف السوق وخطط التوسع إلى تحفيز النمو في العام المقبل.

واستمر شطب الوظائف في قطاع الخدمات رغم ارتفاع الطلبات الجديدة. ويشير هذا الانخفاض إلى عدم استبدال من تركوا وظائفهم أوتم تسريحهم في ظل مخاوف بشأن التكلفة.

وعلى صعيد الأسعار واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها في نوفمبر بمعدل من بين أعلى المعدلات المسجلة منذ ما يزيد قليلا عن عام. كما رفع مقدمو الخدمات أسعار منتجاتهم في نوفمبر، وإن كان ذلك بشكل طفيف.

سجل مؤشر الإنتاج المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين 51.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51.8 نقطة خلال أكتوبر.