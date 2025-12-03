دوت الخليج -

روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية". وأضافت أنه تم تدمير "26 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و22 مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 مسيّرة فوق مقاطعة كورسك، فيما جرى تدمير 16 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، وسبع مسيّرات فوق مقاطعة أستراخان، وست مسيّرات فوق مقاطعة ساراتوف، إضافة إلى أربع مسيّرات فوق مقاطعة فورونيج".

