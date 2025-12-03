العالم اليوم - بينانس تعيّن الشريكة المؤسسة في منصب الرئيسة التنفيذية

انتم الان تتابعون خبر بينانس تعيّن الشريكة المؤسسة في منصب الرئيسة التنفيذية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:24 مساءً - أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين، الأربعاء، ومع انطلاق فعاليات "أسبوع بلوكتشين من بينانس"، عن تعيين الشريكة المؤسسة، يي هي (Yi He)، في منصب الرئيسة التنفيذية المشاركة.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك في بينانس: "لعبت يي دورًا محوريًا ضمن فريق القيادة التنفيذي منذ إطلاق بينانس. وكان لنهجها المبتكر والمتمحور حول المستخدم أثر كبير في تشكيل رؤية الشركة وثقافتها واستراتيجيتها القائمة على البناء من القاعدة إلى القمة. ويأتي هذا التعيين تقديرًا لإسهاماتها المتواصلة ودورها القيادي في دفع الابتكار في المنتجات وتوسيع مجتمع مستخدمينا، ونثق بأنها ستواصل قيادة المنظمة نحو مزيد من التطور والصلابة."

وأضاف تينغ: "نواصل التزامنا بأن نكون أكثر منصات تداول الأصول الرقمية موثوقيةً وخضوعًا للرقابة التنظيمية على مستوى العالم، مع وضع مستخدمينا على قائمة أولوياتنا. وتؤدي يي دورًا حيويًا في تعزيز مجتمعنا وتطوير الابتكار في منتجاتنا، بينما نعمل معًا للوصول إلى مليار مستخدم. وسنركز سويًا على بناء بنية تحتية للويب 3.0 وتعزيز الحرية المالية، لتمكين الأفراد من المشاركة في نظام مالي أكثر انفتاحًا وعدالة."

ومن جانبها، قالت يي هي: "يسعدني أن أشارك ريتشارد في قيادة مسيرة المؤسسة، خاصة وأنه يحظى بعقود من الخبرة في الأسواق المالية الخاضعة للرقابة، وكونه من أوائل من وضعوا الأطر التنظيمية للعملات المشفّرة في مراحلها الأولى. سنقدّم معًا رؤى متنوّعة، ونثق بقدرتنا على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي في لحظة محورية كهذه، بينما نوسّع حضورنا العالمي بمسؤولية ونعزز الابتكار المستدام، مع إبقاء مستخدمينا في صميم كل تطور نسعى إليه."