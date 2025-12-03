العالم اليوم - سلام: المحادثات الاقتصادية جزء من أي تطبيع مع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر سلام: المحادثات الاقتصادية جزء من أي تطبيع مع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:28 مساءً - قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الأربعاء، إن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءا من أي عملية تطبيع مع إسرائيل، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام.

وبحسب "رويترز"، أضاف سلام للصحفيين أنه إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، "فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن إسرائيل سترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان بهدف إرساء أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي.

وأوضح مكتب نتنياهو أن هذه الخطوة تعتبر محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان .

ياتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخماسية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل .

وأبرمت إسرائيل ولبنان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية، لكن إسرائيل لم توقف هجماتها على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة منذ ذلك الحين.

من جانبها، أكدت مصادر لبنانية لـ"دوت الخليج" أنّ السبيل الوحيد لتجنّب التصعيد مع إسرائيل يتمثل في مواصلة الجيش اللبناني لعمله وتسريعه، مع الإعلان عن جدول زمني واضح لسحب السلاح شمال نهر الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن حزب الله لن يعترض على هذا التوجّه طالما أنه يندرج في إطار تجنيب لبنان مواجهة عسكرية واسعة.

زيارة أورتاغوس

في السياق نفسه، من المنتظر أن تصل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، الأربعاء، لتشارك في اجتماع لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من دون أن يتضمّن برنامجها أي لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بحسب مصادر لبنانية.

وقبل توجهها إلى بيروت، زارت أورتاغوس إسرائيل حيث التقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وبحثت معهما الوضع في لبنان واحتمالات التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله.