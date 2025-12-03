العالم اليوم - سقوط الرواية الطائفية في جريمة زيدل بحمص.. ما الحقيقة؟

انتم الان تتابعون خبر سقوط الرواية الطائفية في جريمة زيدل بحمص.. ما الحقيقة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:28 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، عن تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في جريمة بلدة زيدل بريف حمص، التي وقعت بتاريخ 23 من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل رجل وزوجته.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، إن قوى الأمن أوقفت القاتل "محمد الحميد بن خليفة"، من مواليد 1999، والمتعاطي لمادة الكريستال ميث، والمرتبط بالمغدور بصلة قرابة مباشرة.

وأوضح البابا أن القاتل ارتكب الجريمة بدافع السرقة، مستغلاً دخوله المألوف إلى منزل الضحيتين، وأنه أقدم على قتلهما بدم بارد، وكتب عبارات طائفية على مسرح الجريمة.

وذكر أن التحقيقات تؤكد أن المجرم أضرم النار في مكان الحادثة لإخفاء الأدلة، قبل أن يقود التحليل الجنائي فريق البحث إلى اعترافه الكامل بتفاصيل الجريمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعرض اعترافات القاتل مسجلة بالصوت والصورة.

وأكد المتحدث أن الوزارة تواصل العمل على حماية الأمن والاستقرار، ومكافحة خطاب الكراهية والطائفية، وتطوير القوانين الخاصة بالسلاح والجريمة الإلكترونية، مع تعزيز التواصل المجتمعي والشراكة مع الأهالي لضمان سيادة القانون والتماسك الوطني في جميع أنحاء الجمهورية.