العالم اليوم - خبراء: هذه الفواكه والخضراوات الأكثر تلوثا بالمبيدات

انتم الان تتابعون خبر خبراء: هذه الفواكه والخضراوات الأكثر تلوثا بالمبيدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - كشف خبراء قائمة من الفواكه والخضراوات المليئة بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

وحلل خبراء من منظمة غير ربحية تسمى "شبكة العمل ضد المبيدات بالمملكة المتحدة" بيانات الحكومة البريطانية المتعلقة بمتابعة بقايا المواد الكيميائية على المنتجات الزراعية.

وكشف التحليل عن 12 منتجا من الفواكه والخضراوات، وجد أنها تحتوي على نسب كبيرة من المبيدات والمواد الكيميائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقا للتقرير، فإن ربع الخضراوات وثلاثة أرباع الفواكه تحتوي على أكثر من مبيد واحد.

وهذه السنة اكتشفت المنظمة 123 مادة كيميائية مختلفة في 17 نوعا من الفاكهة والخضروات، بما في ذلك 42 مبيدا مرتبطا بالسرطان.

كما عثر الباحثون على 21 مادة معروفة بتأثيرها على النظام الهرموني قد تؤدي إلى عيوب خلقية واضطرابات في النوم ومشاكل في الإنجاب.

وكانت فاكهة الجريب فروت هي التي سجلت أكبر نسبة من بقايا المبيدات الحشرية، مقارنة بأي فاكهة أو خضار أخرى.

وجاء العنب في المرتبة الثانية، ومن ثم الليم، إلى جانب الموز، والفلفل، والبطيخ والفاصولياء، والفلفل الحار.

وكشف التقرير أيضا أن البطاطس، والجذور الخاصة، والزنجبيل، والثوم تحتوي أيضا على نسب عالية من المبيدات والمواد الكيميائية.

فيما كان الشمندر هو الذي احتوى على أقل نسبة من بقايا المبيدات.

وقال مسؤول السياسات في المنظمة نيك مول: "الكثير من غذائنا أصبح ملوثا بشكل متزايد وقد يؤثر ذلك على صحتنا على المدى الطويل وربما يسبب السرطان وأمراض أخرى".

وأضاف: "يتم تحديد حدود الأمان لكل مبيد على حدة دون الأخذ بعين الاعتبار أن الطعام غالبًا ما يحتوي على عدة مواد كيميائية. الحقيقة أننا نعرف القليل جدا عن كيفية تفاعل هذه المواد مع بعضها أو تأثير التعرض لمئات المبيدات على صحتنا على المدى الطويل. ما نعرفه هو أن المبيدات قد تصبح أكثر سمية عند دمجها، وهو ما يعرف بـ'التأثير الخليط'".

ونصحت المنظمة الأفراد بشراء المنتجات المحلية، واختيار المنتجات العضوية، والتأكد من أنها خالية من المبيدات أو المواد الكيميائية الصناعية.