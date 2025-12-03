العالم اليوم - مصر تؤكد دعمها لاستقرار لبنان وتكثف اتصالاتها لتفادي التصعيد

انتم الان تتابعون خبر مصر تؤكد دعمها لاستقرار لبنان وتكثف اتصالاتها لتفادي التصعيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، اليوم الأربعاء، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن مصر تتابع عن كثب التطورات التي يمرّ بها لبنان، وتحرص على دعمه في الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه وتفادي أي تصعيد يمكن أن يهدد أمنه أو أمن المنطقة.

وأضاف خلاف أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري إلى بيروت جاءت في هذا الإطار، حيث هدفت إلى التشاور مع القيادات اللبنانية بشأن سبل دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية، وتعزيز الجهود الرامية إلى التهدئة وتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701.

وتواصل القاهرة اتصالاتها مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم هذه الغاية، انطلاقا من موقف ثابت يقوم على مساندة لبنان وصون سيادته واستقراره.