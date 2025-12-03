العالم اليوم - مصر.. أول قرار رسمي بعد وفاة سباح بمنافسات بطولة الجمهورية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. أول قرار رسمي بعد وفاة سباح بمنافسات بطولة الجمهورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، الأربعاء، إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد، 12 عاما، من نادي الزهور المصري، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتعرض يوسف لحالة إغماء حادة أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليا بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي، وعلى الرغم من محاولات الإسعاف الأولية ونقله الفوري، إلا أنه فارق الحياة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كان اللاعب قد سقط في المياه فور انطلاقه في سباق 50 متر ظهر، حيث تدخل المنقذون وطاقم الإسعاف على الفور لإنقاذه، قبل أن يجرى له الإسعافات الأولية داخل المجمع، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة للاستاد، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بحالته.

وبعد الواقعة، قالت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان رسمي على منصة "فيسبوك"، إن وزير الشباب والرياضة قرر تحويل واقعة وفاة يوسف محمد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات للتحقيق في ضوء مراحل الكود الطبي المعتمد بالوزارة.

وأوضح البيان أن وزارة الشباب والرياضة طالبت من الاتحاد المصري للسباحة إعداد تقرير شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث.

كما أمر الوزير بتشكيل لجنة ضمت مختصين من الشئون القانونية، واللجنة الطبية العليا، والأداء الرياضي، والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية، وصولا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة، والمنافسات بالأندية، ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسؤولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وفقا لما جاء في البيان.

وأكد المصدر أن الوزارة تتابع "بحزن وأسى" تداعيات هذه الواقعة، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ حقوق اللاعبين وتضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل الأندية ومراكز الشباب".