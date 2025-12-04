العالم اليوم - ثنائية مبابي بمرمى بيلباو تنهي معاناة ريال مدريد في "الليغا"

انتم الان تتابعون خبر ثنائية مبابي بمرمى بيلباو تنهي معاناة ريال مدريد في "الليغا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:24 صباحاً - أحرز كيليان مبابي هدفين مذهلين ليقود ريال مدريد لفوز كبير 3- صفر على مضيفه أتليتيك بيلباو الأربعاء، لينهي الفريق مسيرة من ثلاث مباريات دون فوز في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة من 15 مباراة، يحتل بها المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وتصدى أوناي سيمون حارس مرمى أتليتيك بيلباو لعدة فرص في الدقائق الأولى، وتسبب سوء تقدير مدافعي صاحب الأرض في منح مبابي وفينيسيوس جونيور فرصا للتسجيل تصدى لها سيمون ببراعة، لكن صمود صاحب الأرض انهار في الدقيقة السابعة.

واستلم مبابي تمريرة طويلة قرب منتصف الملعب، وراوغ اثنين من مدافعي بيلباو بطريقة مذهلة قبل أن يركض وحده بالكرة، ويطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا.

وأثارت ثنائية مبابي وفينيسيوس جونيور الذعر في دفاع بيلباو طوال الشوط الأول، رغم أن ثنائي ريال مدريد أهدر العديد من الفرص أمام المرمى.

وكاد أتليتيك بيلباو يعاقب ريال مدريد على فرصه الضائعة في الدقيقة 24، عندما اعترض جوركا جوروزيتا مسار تمريرة من فيدريكو بالبيردي وسدد كرة قوية تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وبعد لحظات استعرض كورتوا قدراته مرة أخرى بتصديه لتسديدة أليكس بيرينجر من مسافة قريبة.

وضاعف ريال مدريد تقدمه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعدما تبادل لاعبوه التمرير قبل أن يرسل ترينت ألكسندر أرنولد تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى نحو القائم البعيد، وأعاد مبابي الكرة برأسه قرب خط المرمى ليقابلها إدواردو كامافينجا برأسه في الشباك.

لكن كان لا يزال هناك وقت قبل الاستراحة، تصدى فيه كورتوا لتسديدة قوية من ميكل خواريجيزار من خارج منطقة الجزاء.

وقلل ريال مدريد من ضغطه في الشوط الثاني، لكن مبابي واصل تألقه.

وفي الدقيقة 59 رصد مبابي أوناي سيمون حارس مرمى بيلباو يقف في وضع غير صحيح ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء محرزا هدف حسم الانتصار.

وكان هذا الهدف 16 لمبابي في 15 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، أي ضعف عدد الأهداف التي سجلها مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (ثمانية أهداف)، والذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة.

وقال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي "كانت مباراة مهمة، وكنا نرغب في كسر هذه السلسلة (السيئة)".

وأضاف: "دخلنا المباراة بالهدوء والتحضير اللازمين. لعب الفريق مباراة متكاملة، إنها أكثر مباراة تكاملا لعبناها حتى الآن، وفي ملعب صعب للغاية مثل هذا. والآن علينا مواصلة التقدم".

وسيمنح هذا الانتصار الكبير ألونسو دفعة معنوية يحتاجها بشدة مع سعيه لتضييق الخناق على برشلونة المتصدر.

وسيواجه الفريق سيلتا فيغو يوم الأحد قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في مواجهة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.