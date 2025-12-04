العالم اليوم - ظنّها لعبة.. مسيّرة في منزل مواطن بمولدوفا تستنفر الشرطة

انتم الان تتابعون خبر ظنّها لعبة.. مسيّرة في منزل مواطن بمولدوفا تستنفر الشرطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 01:20 صباحاً - دفعت الشرطة في مولدوفا بخبراء إبطال مفعول المتفجرات، الأربعاء، إلى منطقة تبعد عدة أميال عن الحدود الأوكرانية، بعد أن أخطأ أحد السكان وظنّ أن طائرة مسيّرة متوقفة على الأرض "لعبة" وأخذها إلى منزله.

وعندما وصلت الشرطة إلى بلدة بيبيني في منطقة سينجيري، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة كيشيناو، اكتشفت أن الطائرة المسيّرة التي تم العثور عليها قبل أربعة أيام قد تم بالفعل تفكيك أجزائها.

وقالت الشرطة إن الطائرة المسيّرة لم تكن تحتوي على متفجرات ولم تشكل أي خطر، وحثت السكان على "عدم لمس المسيرات أو أجسام مماثلة ملقاة على الأرض أو محاولة نقلها".

ولم تحدد السلطات مصدر الطائرة المسيّرة، لكنها أشارت إلى أنها من نوع "جيربيرا"، ويُستخدم هذا النوع عادة في هجمات بدائية أو في الاستطلاع.

ووفق السلطات فقد استخدمت روسيا مثل هذا النوع من المسيرات في حربها بأوكرانيا.