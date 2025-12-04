العالم اليوم - أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.. ماذا جرى؟

انتم الان تتابعون خبر أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.. ماذا جرى؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 04:24 صباحاً - قال موقع "أكسيوس"، الخميس، إن الولايات المتحدة توسطت في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993.

وذكر الموقع أن اجتماعا إسرائيليا- لبنانيا في الناقورة برعاية أميركية، بحث مشاريع اقتصادية قرب الحدود بين البلدين.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تأمل أن يساعد الاجتماع في خفض التوترات بين البلدين، ومنع تجدد الحرب في لبنان.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة اللبنانية نددت بالضربات الإسرائيلية على لبنان، وطالبت بانسحاب إسرائيل من 5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها قد تجبر على استئناف الحرب إذا استمر حزب الله في التسلّح.

وأكد المسؤول الأميركي المطلع على الاجتماع لـ"أكسيوس"أن الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا قبل نهاية العام، وتقديم مقترحات اقتصادية تساعد في بناء الثقة.

وأوضح المسؤول أن "جميع الأطراف تتفق على أن الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله، وستواصل الجيوش الثلاثة العمل على ذلك عبر آلية وقف إطلاق النار".

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في لبنان عبر بيان، أن "كبار المسؤولين عقدوا الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) في الناقورة، لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان".

وأوضح البيان أنه "دعما للسلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الاعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الدكتور يوري رسنيك إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع اليوم كمشاركين مدنيين. يعكس انضمامهما التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وتابع البيان أن "جميع الأطراف رحبت بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة إلى الحوار العسكري".

وشدد البيان على أن "اللجنة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما، فيما تواصل الميكانيزم تعزيز السلام الدائم على طول الحدود".

واعتبر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن تكليف شخصية مدنية ضمن لجنة "الميكانيزم" يأتي في إطار إداري وتنظيمي بحت، ولا يتعارض بأي شكل مع جهود الدولة اللبنانية في صون سيادتها وحماية قرارها الوطني.

وبيّن مرقص، في مقابلة مع "دوت الخليج"، أن هذا التكليف "ليس تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل"، مشددا على أن الموقف اللبناني الرسمي من الاحتلال ثابت ولم يتغير، وأن أي إجراءات تقنية تُتخذ لا تمس بالثوابت الوطنية.

وأضاف أن اختيار الشخصية المدنية ضمن "الميكانيزم" يحظى بتوافق لبناني واسع، مؤكدا أنها "لن تكون محل انقسام سياسي داخلي"، في ظل الحرص على إدارة هذا الملف بحساسية وطنية عالية بعيدا عن التجاذبات.

يذكر أن لجنة "الميكانيزم" هي لجنة إشراف دولي لبناني إسرائيلي تشكّلت رسميا في نوفمبر 2024 بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وجرى تنظيمها تحت رعاية دولية (ومشاركة دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا) وبإشراف قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان).