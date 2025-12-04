العالم اليوم - "فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك.. السادسة

انتم الان تتابعون خبر "فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك.. السادسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وذكر فيفا عبر منصته الرسمية الخاصة بتحديث قوائم الإنتقالات، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف القيد لثلاث فترات للزمالك وذلك للمرة السادسة.

وقال مصدر بالزمالك إن الإيقاف السادس بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والتي تزيد عن نصف مليون يورو.

وأضاف أن الزمالك المصري يعاني من إيقاف قيد 5 مرات وهي خاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه غوميز و3 قضايا لمساعديه، بالإضافة إلى قضية المدرب السويسري كريستيان غروس، بجانب فرجاني ساسي.

يذكر أن ساسي دافع عن ألوان الزمالك في الفترة ما بين عامي 2018 و2021.