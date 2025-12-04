العالم اليوم - العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد

انتم الان تتابعون خبر العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 09:24 صباحاً - هبطت قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد عند 1.2 مليون مقابل الدولار الأميركي، في ظل ضغوط العقوبات النووية على اقتصاد إيران المتعثر.

وعرض التجار سعر الصرف الجديد أمس الثلاثاء، في وقت يفاقم الانخفاض القياسي الجديد الضغط على أسعار الغذاء، كما أن التكاليف الأخرى تصعب الحياة اليومية على الإيرانيين.

وارتفعت أسعار اللحوم والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأساسية على مائدة الطعام الإيرانية.

ومن جهة أخرى، ثمة قلق شعبي إزاء جولة جديدة من القتال بين إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة، بعد حرب استمرت 12 يوما في يونيو.

وكان الاقتصاد الإيراني قد تضرر بشدة بسبب العقوبات الدولية، لاسيما بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادي الجانب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في عام 2018.

وفي وقت الاتفاق النووي لعام 2015، الذي شهد قيام إيران بالحد بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم وتخزينه مقابل رفع العقوبات الدولية، كان سعر الريال الإيراني 32 ألف مقابل الدولار.

وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولايته الثانية في يناير، استأنف حملته المسماة "الضغط الأقصى" التي تستهدف طهران بعقوبات.

وهاجم مجددا الشركات التي تتاجر بالنفط الخام الإيراني، بما في ذلك تلك التي تبيعه بأسعار منخفضة في الصين.