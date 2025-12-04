العالم اليوم -  ما هو الـ Agentic A.I وهل هو آمن؟

انتم الان تتابعون خبر ما هو الـ Agentic A.I وهل هو آمن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 09:24 صباحاً - تتجه صناعة السياحة والسفر نحو نقطة تحول كبرى، قد تُنهي الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في مقارنة أسعار تذاكر الطيران والفنادق، حيث تتزايد وتيرة التعاون بين شركات التكنولوجيا ومنصات السفر، من أجل تطوير أجيال جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي، قادرة على إتمام جميع ترتيبات السفر، نيابةً عن المستخدمين وبالأسعار التي تناسبهم.

وحالياً يعتمد بالفعل ملايين المسافرين على أدوات الذكاء الاصطناعي، للقيام بمهمة مقارنة الخيارات المتاحة من الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات، ولكن هذه الأدوات على وشك أن تخضع لقفزة نوعية عبر ما يُعرف بـ Agentic A.I أو "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، إذ يقول المطورون إن الـ Agentic A.I، وهو نوع ناشئ من الذكاء الاصطناعي، سيكون قادراً على إيجاد الحجوزات، ودفع ثمنها بتدخل بشري محدود.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج"، فإن المسافرين الذين سيستخدمون أدوات Agentic A.I سيقومون بتحديد معايير رحلاتهم، مثل التواريخ ونطاق الأسعار، ثم يُقدّمون معلومات عن بطاقاتهم الائتمانية للروبوت، الذي سيتولى بدوره مراقبة الأسعار وإتمام الحجوزات نيابةً عنهم بشكل آلي.

ورغم أن هذه الأدوات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنه من المتوقع أن تشهد نمواً سريعاً، حيث يخطط 80 في المئة من مسؤولي السفر التنفيذيين، لتوفير أدوات الـ Agentic A.I أو "الذكاء الاصطناعي الوكيل" على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لتقرير صدر في شهر سبتمبر 2025 عن شركة ماكينزي ومجلة Skift المتخصصة في قطاع السفر.

وحالياً، تعمل شركات مثل إكسبيديا وغوغل وكاياك وبرايسلاين على تجربة هذه الأدوات، مع خطط واضحة لطرحها في الأسواق قريباً.

ما هو الـ Agentic A.I؟

وفقاً للبيانات التي اطّلع عليها موقع "اقتصاد دوت الخليج"، فإن الـ Agentic A.I، أو "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، يمثل الجيل التالي من أدوات الذكاء الاصطناعي، القادرة على اتخاذ قرارات وإتمام المهام نيابةً عن البشر مع تدخل محدود منهم، علماً أن إمكانيات هذا النوع من الذكاء الاصطناعي غير مرتبطة حصراً بصناعة السفر والسياحة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لأدوات الـ Agentic A.I إدارة المشتريات، وحجز المواعيد الطبية وتنظيم جداول العمل، وحتى إتمام الصفقات المالية الصغيرة، أو مراقبة استهلاك الموارد في الشركات، وكل ذلك بشكل تلقائي وذكي.

ويشير الخبراء إلى أن الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيا في قطاع السفر ليس سوى البداية، إذ ستشهد الصناعات الأخرى، مثل التجزئة والخدمات المصرفية والرعاية الصحية، موجة اعتماد مماثلة خلال السنوات المقبلة. فبفضل قدرته على التعلم من البيانات والتكيف مع متغيرات السوق أو تفضيلات المستخدمين، يُتوقع أن يتحول الـ Agentic A.I إلى أداة أساسية في الإدارة اليومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

كيف يعمل الـ Agentic A.I؟

الـ Agentic A.I هو نوع متطور من الذكاء الاصطناعي، يجمع بين قدرات تحليل البيانات، واتخاذ القرار والتعلم المستمر، وهو يعمل عبر تحليل كميات ضخمة من المعلومات المتوفرة على الإنترنت، بما يشمل الأسعار، التوافر، العروض والتقييمات، للوصول إلى أفضل الخيارات بأسرع وقت ممكن.

وبفضل خوارزميات التعلم الآلي، يستطيع الـ Agentic A.I تقييم البدائل المختلفة واختيار الأنسب مع مراعاة المخاطر والتكاليف والفوائد المحتملة لكل قرار. كما أنه يتعلم بشكل ديناميكي من كل تجربة سابقة، ما يجعله أكثر دقة وكفاءة مع مرور الوقت، ويضمن تحسناً مستمراً في أدائه.

إضافةً إلى ذلك، يمكن للـ الـ Agentic A.I الاتصال بعدة خدمات ومنصات بالوقت الفعلي، ما يتيح له إدارة مجموعة متنوعة من المهام في وقت واحد.

دور لم يكتمل بعد

وتقول شيلبا رانغاناثان، كبيرة مسؤولي المنتجات في مجموعة إكسبيديا، التي تُطوّر أدوات تخطيط رحلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل، إن هذه التكنولوجيا لا تزال في بداياتها، وهي تُستخدم حالياً فقط كأداة لتقديم مستوى أدق من التفاصيل، مقارنةً بعمليات البحث القديمة، مشيرة إلى أن أدوات الـ Agentic A.I قادرة الآن على جمع أسعار عدة فنادق للتواريخ التي يحددها المستخدم، والتحقق من التوافر، ثم عرض هذه المعلومات في مكان واحد لتسهيل المقارنة، حيث يبقى على المستخدم إتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

العقبة الأكبر

وأظهر تقرير "حالة السفر 2025" الصادر عن شركة Skift أن أكثر من 90 في المئة من المسافرين يثقون بمعلومات السفر التي يولّدها الذكاء الاصطناعي، إلا أن نسبة ضئيلة تصل إلى 2 في المئة فقط، مستعدة لمنح هذه الأدوات استقلالية كاملة لإتخاذ قرارات الحجز أو تعديل الخطط دون توجيه بشري.

وفي تقرير آخر نشرته Booking.com في يوليو، تبين أن 12 في المئة فقط من المستطلعين يشعرون بالارتياح التام، تجاه تفويض الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرارات المتعلقة بالسفر بشكل مستقل، حيث يظل موضوع الخصوصية العقبة الأكبر، مع إعلان أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، أنهم يشعرون بالقلق بشأن كيفية استخدام شركات السفر لبياناتهم الشخصية.

ويُعد هذا التحدي نقطة حرجة يجب على المطورين التعامل معها، إذا أرادوا إقناع المسافرين بتقديم معلومات بطاقاتهم الائتمانية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الروبوتات الذكية لا تزال عُرضة للهلوسة التي قد تدفعها لإتخاذ قرارات غير مبررة في بعض الأحيان.

هل يجب أن نثق بالـ Agentic A.I ؟

ويقول مستشارة الذكاء المعتمدة من أكسفورد هيلدا معلوف ملكي، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن الـ Agentic A.I ليس مجرد أداة للمقارنة أو المساعدة، بل هو خطوة نحو وكيل ذكي يمكن أن يخفف العبء الإداري عن البشر، ولكن الثقة فيه تتطلب تطوير آليات أمان صارمة، تضمن أن البيانات التي يعتمد عليها دقيقة جداً، مشيرةً إلى أن دور هذه التكنولوجيا لم يكتمل بعد، فهي لا تزال في مرحلة تجريبية تهيئ الطريق نحو أتمتة أوسع وأكثر استقلالية في المستقبل.

وتشرح معلوف ملكي، أن ميزة الـ Agentic A.I الأساسية هي استقلاليته المحدودة، بمعنى أنه يمكن أن يتصرف وفق قواعد ومعايير محددة مسبقاً، ويتعلم من التجارب السابقة لتحسين قراراته، وهذا ما يوفّر وقتاً على البشر ويقلل الأخطاء الناتجة عن ضغط العمل أو ازدحام المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاعات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا جدولة المواعيد، متابعة الحالات، وحتى اقتراح خطط علاجية بسيطة بالتنسيق مع الأطباء.

وتضيف معلوف ملكي، إن الثقة في الـ Agentic A.I ممكنة ولكنها مشروطة وليست مطلقة حالياً، فالمخاطر المرتبطة بالهلوسة المعلوماتية وقضايا الخصوصية، واحتمال حدوث أخطاء برمجية، تجعل من الضروري إبقاء الإشراف البشري أثناء استخدامه، خصوصاً عند التعامل مع بيانات حساسة أو اتخاذ قرارات مالية أو طبية هامة، مشددةً على أن المستخدمين بحاجة للتأكد من دقة وأمان البيانات التي تعتمد عليها أدوات الـ Agentic A.I قبل السماح لها بالتصرف باستقلالية كاملة، على أن يتم منحها استقلالية محدودة في المهام الأقل خطورة أولاً، مع زيادة الاعتماد عليها تدريجياً كلما أثبتت دقتها وموثوقيتها.

خطوات بناء الثقة

وتُوضح معلوف ملكي، أن بناء الثقة في الـ Agentic A.I لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تطوير أنظمة تحقق متعددة الطبقات، تضمن صحة البيانات التي يستند إليها النموذج قبل اتخاذ أي خطوة، بالإضافة إلى آليات تدقيق مستمر، تكشف الانحيازات أو الهلوسات المحتملة، وتمنع تمرير نتائج خاطئة إلى المستخدم، ومن هنا تأتي أهمية أن تحتوي الأنظمة على برمجيات تشغيل تمنع الوكيل الذكي من اتخاذ قرارات، تتجاوز نطاق صلاحياته، مع ضرورة وجود زر تدخل بشري فوري يسمح بإيقافه أو تعديل مساره عند ظهور أي سلوك غير متوقع.

هل انتهى عصر البحث اليدوي؟

من جهته يقول عامر دبوسي وهو الشريك التنفيذي لشركة Eagle Travel للسياحة والسفر، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن هناك حدوداً لما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله بمفرده، فالبحث اليدوي عن أفضل الصفقات في عالم السفر، لا يزال ضرورياً في الحالات التي تتطلب تقييماً شخصياً للجودة أو التفضيلات الفردية، أو عند التعامل مع معلومات متغيرة بسرعة أو غير مكتملة، وهذا ما ينطبق على قطاع السياحة والسفر، مشيراً إلى أنّ الاعتماد على الخبرة البشرية يبقى ضرورياً، لضمان أن تلبي الاختيارات الاحتياجات الدقيقة للمستخدمين، ولتقييم العوامل النوعية مثل راحة الفندق أو مستوى الخدمة، وهي جوانب يصعب على الذكاء الاصطناعي التقاطها بالكامل دون إشراف بشري.

الآلة لا تُعوض الإنسان

ويشدد دبوسي على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يتطور تدريجياً ليكمل الخبرة البشرية، لتنشأ تجربة هجينة تجمع بينهما، فأدوات الـ Agentic A.I ستجعل عملية البحث عن الخيارات المتاحة أسرع وأكثر كفاءة، في حين أن الإنسان سيشرف ويراجع الخيارات التي يقترحها الذكاء الاصطناعي، ليتأكد من أنها لا تحتوي على أي هلوسة وتصحيح أي خطأ محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، فجميعنا يعلم مدى فداحة الأخطاء التي يمكن أن تقترفها برامج الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر دبوسي أن التكنولوجيا قد تُسرع بعض العمليات الروتينية، ولكنها لا تستطيع استبدال الخبرة البشرية في تقييم الجودة أو اتخاذ قرارات، تعتمد على معايير نوعية، سواء في السفر أو في مجالات أخرى، لافتاً إلى أن منح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي استقلالية كبيرة، قد يكون أمراً محفوفاً بالمخاطر، فعلى المستخدمين أن يدركوا أن هذه الأدوات ومهما بدت متطورة، لا تزال عرضة للهلوسة وللانحياز وللأخطاء، التي قد لا يمكن تصحيحها بعد وقوع الضرر، ولذلك يجب التعامل مع الـ Agentic A.I كأداة مساعدة فقط، لا كجهة تفكير أو قرار، بديلة عن الإنسان.