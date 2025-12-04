العالم اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ياسر أبو شباب في رفح

انتم الان تتابعون خبر وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ياسر أبو شباب في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 03:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بمقتل قائد ما يسمى بالقوات الشعبية ياسر أبو شباب على يد مجموعة مسلحة في رفح.

وأكد مصدر إسرائيلي أن أبو الشباب نُقل إلى مستشفى سوروكا، حيث توفي متأثرًا بجراحه.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هذا صراع داخلي، وليس من تدبير حماس، خلافًا للتقارير الواردة من قطاع غزة.

والقوات الشعبية هي فصيل مسلّح مناهض لحركة حماس في غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن أبو شباب تلقى الأسلحة والغطاء من الجيش الإسرائيلي وأنه يعمل بالتنسيق معها.

إلا أن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء أنور رجب، نفى في تسجيل صوتي لـ"دوت الخليج"، وجود أي علاقة لأي من أجهزة الأمن الفلسطينية بـ"ياسر أبو شباب" ومجموعته المسلحة التي تعمل في قطاع غزة وتحديدا في منطقة رفح.

يذكر أن أبو شباب ظهر سابقاً في تسجيل مصور أكد فيه أن المسلحين التابعين له يسيطرون على مناطق "تحررت من حماس"، وأنهم يعملون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات وحماية المدنيين.