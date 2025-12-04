العالم اليوم - الأمير هاري يسخر من ترامب في برنامج تلفزيوني

انتم الان تتابعون خبر الأمير هاري يسخر من ترامب في برنامج تلفزيوني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - سخر الأمير هاري من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال ظهوره المفاجئ على برنامج "ستيفن كولبيرت ليت شو" الذي يبث على شبكة "سي بي إس" الأميركية.

وقال الأمير هاري خلال حلوله ضيفا على الكوميدي الأميركي ستيفن كولبيرت، مساء الأربعاء، إن "أميركا انتخبت ملكا"، ما أثار صيحات استهجان من الجمهور.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هاري المعروف، بالذوق ساسكس، سخر من ترامب بالاشارة إلى الاحتجاجات "لا ملوك" اليسارية التي شهدتها نيويورك، وواشنطن العاصمة، وشيكاغو، وميامي، ولوس أنجلوس في أكتوبر الماضي اعتراضا على ترامب وإدارته.

كما انتقد هاري شبكة "سي بي إس" لتسويتها قضية قضائية بـ16 مليون دولار مع ترامب، قائلا إن "الأميركيين مهوسون بالملكية".

كما ألقى نكتة عن الملك جورج الثالث، سادس أجداده، الذي خسرت بريطانيا خلال عهده المستعمرات الأميركية في عام 1783، واصفا إياه بـ"الغبي".

وخلال البرنامج، الذي لم يكن مقابلة تقليدية، تحدث هاري عن أنه سيفعل أي شيء من أجل الحصول على دور في أفلام "هولمارك"، مشيرا إلى أنه يستطيع ركوب الخيل وقيادة المروحيات.

ويعيش الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل معا منذ زواجهما عام 2018، واقاما لفترة في كندا قبل أن ينتقلا إلى كاليفورنيا حيث يعيشان حاليا مع طفليهما.