العالم اليوم - "هجوم حلوى" على صندوق التاج في برج لندن يثير فوض

انتم الان تتابعون خبر "هجوم حلوى" على صندوق التاج في برج لندن يثير فوض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 ديسمبر 2025 05:20 مساءً - أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، اعتقال أربعة متظاهرين من مجموعة "استعادة السلطة" بعد قيامهم بتلطيخ حاوية عرض مجوهرات التاج الملكي في برج لندن باستخدام حلوى كرامبل التفاح وكريم الكاسترد.

وأدى الحادث إلى إلغاء عرض مجوهرات التاج، التي تضم تاج الدولة الإمبراطوري الذي ارتداه الملك تشارلز الثالث خلال تتويجه في 2023 وخطابه في افتتاح البرلمان عام 2024.

وأكدت شرطة العاصمة أن المعتقلين يواجهون اتهامات بإلحاق أضرار جنائية، فيما أوضحت المجموعة أن هدفها هو الدعوة لإنشاء مجلس مواطنين دائم وفرض ضرائب على الثروات الكبيرة.