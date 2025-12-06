روسيا تُسقط 116 مسيّرة أوكرانية

روسيا تُسقط 116 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن أن أنظمتها الدفاعية الجوية أسقطت 116 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء عشر مناطق من أراضيها خلال الليلة الماضية.

وأضافت في بيان لها أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 116 طائرة مسيّرة أوكرانية​​​ من بينها 29 فوق مقاطعة ريازان، و27 فوق مقاطعة فورونيج، و23 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة بيلغورود.

كما أُسقطت ست طائرات مسيّرة فوق مقاطعة تفير، وثلاث فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، واثنتين فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة تولا وأخرى فوق مقاطعة أوريول.

وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.