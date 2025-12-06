العالم اليوم - لمنافسة ماسك.. ألتمان يفكر في صواريخ ومراكز بيانات فضائية

انتم الان تتابعون خبر لمنافسة ماسك.. ألتمان يفكر في صواريخ ومراكز بيانات فضائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 ديسمبر 2025 10:24 مساءً - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان يبحث إنشاء أو شراء شركة صواريخ، في خطوة قد تضعه في مواجهة مباشرة مع إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس".

ووفق الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فقد أجرى ألتمان محادثات متقدمة مع شركة "Stoke Space" الناشئة، بهدف ضخ استثمارات بمليارات الدولارات تمنحه حصة مسيطرة.

وتهدف الخطة إلى إطلاق مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى المدار الفضائي، لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها OpenAI.

لكن المحادثات توقفت لاحقا، رغم أن التقارير تشير إلى أن اهتمام ألتمان بالفضاء يعود إلى سنوات، ويعكس رغبته في تجاوز قيود الطاقة الأرضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حالة "الإنذار الأحمر" داخل OpenAI، في ظل المنافسة المتزايدة من نماذج مثل "جيميني 3" من غوغل، الذي تفوق مؤخرا على ChatGPT في اختبارات الذكاء الاصطناعي.

وفي حين هنأ ألتمان غوغل علنا، أكدت تقارير أنه عبر داخليا عن الحاجة الماسة للتطوير السريع للحاق بالمنافسين.

الخطوة المرتقبة في قطاع الفضاء تمثل تصعيدا جديدا في التنافس بين ألتمان وماسك، الشريكين السابقين في تأسيس OpenAI، واللذين تحولا إلى خصمين في سباق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.