العالم اليوم - القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 08:16 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت إلى أن أكثر من نصف هذه المسيرات استهدفت منطقة ساراتوف، حيث جاء في البيان أن الدفاع الجوي الروسي دمر 42 مسيرة أوكرانية فوق تلك المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الدفاعات الجوية دمرت أيضا "12 مسيرة فوق منطقة روستوف، و10 فوق جمهورية القرم، و9 فوق منطقة فولغوغراد، ومسيرتين فوق منطقة بيلغورود، ومسيرة واحدة فوق منطقة أستراخان، ومسيرة واحدة فوق جمهورية الشيشان".

من ناحية ثانية، نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي عن مصادر أمنية أن عناصر من الجيش الروسي دمروا مواقع 3 وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في منطقتين بإقليم سومي.

وقال مصدر لوكالة ريا نوفوستي إنه تم تدمير "مواقع اللواء الميكانيكي المنفصل 158، واللواء المنفصل 116 التابع لقوات الدفاع الإقليمي، وسرية خاصة من فوج الهجوم المنفصل 225 في منطقتي أندرييفكا وسادكي".