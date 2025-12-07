العالم اليوم - انقلاب جديد في أفريقيا.. العسكر يسيطرون على السلطة في بنين

انتم الان تتابعون خبر انقلاب جديد في أفريقيا.. العسكر يسيطرون على السلطة في بنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - أعلن جنود في بنين، اليوم الأحد، عبر التلفزيون العام "إقالة" الرئيس باتريس تالون من مهامه، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب الصحراء والمطلة على المحيط الأطلسي.

ونقلت وسائل إعلام عالمية تقارير مفادها أن مجموعة من العسكر ظهروا التلفزيون الوطني وأعلنوا إقالة الرئيس تالون وحل الحكومة والسيطرة على السلطة، في "انقلاب واضح" في الدولة التي تقع في غرب القارة الأفريقية.

وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر 2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".

وقالت أوساط تالون إن رئيس بنين بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.

وأفادت السفارة الفرنسية عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".

ورئيس بنين باتريس تالون وهو رجل أعمال وسياسي يتولى المنصب منذ 6 أبريل 2016، ويُعرف بتركيزه على تعزيز روابط بنين مع الشتات الأفريقي العالمي.

ووفقا لتقارير، كان يفترض أن يتنحى تالون في أبريل بعد بقائه 10 سنوات في السلطة.

ويأتي هذا "الانقلاب" بعد أيام قليلة على انقلاب وقع في غينيا بيساو، عندما أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وفقاً لرويترز.