العالم اليوم - نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 للمرة الأولى في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر نوريس يتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 للمرة الأولى في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 05:04 مساءً - حقق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2025، بعد حلوله ثالثا في جائزة أبوظبي الكبرى الأحد، على حلبة مرسى ياس منهيا هيمنة الهولندي ماكس فيرستابن بعد أربعة أعوام.

وحل نوريس، متصدر البطولة، في المركز الثالث، خلف زميله الأسترالي أوسكار بياستري وفيرستابن سائق ريد بول، حاسما اللقب بفارق نقطتين بعد نهاية "هيتشكوكية" ومنافسة ثلاثية حتى الجولة الأخيرة.

واحتفل نوريس بأول لقب له في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وأنهى هيمنة ماكس فرستابن التي استمرت لأربع سنوات بعدما احتل المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى يوم الأحد.

وفاز فيرستابن، الذي توج بثمانية سباقات وهو رقم أكثر من أي سائق آخر هذا العام، بالسباق الختامي للموسم بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني.

وأنهى نوريس، الذي أصبح بطل العالم 11 مع بريطانيا في فورمولا 1، الموسم برصيد 423 نقطة مقابل 421 نقطة لفرستابن و410 نقاط لبياستري.

وفاز مكلارين، الذي حصد لقب الصانعين في أكتوبر للعام الثاني على التوالي، باللقبين في نفس الموسم للمرة.