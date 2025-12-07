مقتل 12 مسلحاً جنوب باكستان

مقتل 12 مسلحاً جنوب باكستانأعلن الجيش الباكستاني، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحا في عملية أمنية بإقليم بلوشستان جنوب باكستان.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان صحفي، أن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة كلات ببلوشستان، موضحا أن القوات تمكنت خلال العملية من استهداف مواقع عناصر مسلحة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات بحوزة العناصر المسلحة التي تم القضاء عليها.

تأتي هذه العملية بعد يوم من مقتل 9 مسلحين على يد قوات الأمن في عمليتين في مقاطعتي /تانك/ و/لاكي مروات/ بإقليم /خيبر بختونخوا/ شمال باكستان.