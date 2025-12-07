العالم اليوم - زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان ويصل تركيا وإيطاليا

انتم الان تتابعون خبر زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان ويصل تركيا وإيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 06:25 مساءً - قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) اليوم السبت إن زلزالا بقوة 6.36 درجة ضرب اليونان.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، مما جعله هزة سطحية قادرة على إحداث اهتزازات قوية، وشعر به سكان أثينا والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى دول الجوار مثل تركيا وإيطاليا.

وأفادت السلطات اليونانية، من خلال هيئة الزلازل الوطنية، بأن أكثر من 110 هزة ارتدادية صغيرة وقعت في الـ24 ساعة السابقة، مما يعكس نشاطا زلزاليا مكثفا في المنطقة.

يأتي هذا الزلزال ضمن سلسلة من الهزات في اليونان خلال 2025، بما في ذلك زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة كريت في مايو، وآخر بقوة 6.2 درجة قرب جزر دوديكانيسا في يونيو، مما يبرز هشاشة المنطقة الجيولوجية في بحر إيجه.