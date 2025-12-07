114 قتيلاً في الهجوم على كلوقي بالسودان

114 قتيلاً في الهجوم على كلوقي بالسودانأعلنت السلطات السودانية اليوم، ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات الدعم السريع على مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان في جنوب السودان إلى 114 قتيلا بينهم 63 طفلا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن محمد ابراهيم عبد الكريم حاكم الولاية قوله: "لا يزال هناك بعض المصابين حالتهم خطرة, ونتوقع زيادة عدد الوفيات سواء من الأطفال أو المدنيين"، مشيرا إلى "نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين في الحادثة إلى مستشفيات خارج مدينة كلوقي".

وأعلنت السلطات السودانية تصدي قوات الجيش لهجوم من قوات الدعم السريع بالمسيرات على منشآت في مدينة الدمازين, مركز ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

وتتهم السلطات السودانية، قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت مدنية بينها محطات كهرباء وبنية الاساسية في مدن البلاد الشمالية والشرقية.

ومن أصل 18 ولاية في عموم السودان، تسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بما فيها العاصمة الخرطوم.

ومنذ أبريل 2023, تشهد السودان نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير وتشريد الملايين.