العالم اليوم - فيديو: إنقاذ سيدة من موجة عملاقة ضربت مسبحا في إسبانيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو: إنقاذ سيدة من موجة عملاقة ضربت مسبحا في إسبانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 05:16 صباحاً - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن اجتاحت موجة عملاقة مسبحا طبيعيا على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي الإسبانية، حسبما قالت السلطات يوم الأحد.

وقالت خدمات الطوارئ بجزر الكناري إن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج إلى البحر خلال الحادث، ولا يزال البحث جاريا عن شخص واحد مفقود.

ووفق السلطات فإن الوفيات المؤكدة تشمل رجلين وامرأة.

وكان عمر أحد الرجلين 35 عاما، والمرأة 55 عاما، بينما لم يتم الكشف عن عمر الضحية الثالثة.

وأصيبت امرأة بسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع عند منحدرات لوس خيجانتيس في منطقة سانتياغو ديل تيدي، لكن المسعفين قاموا بإنعاشها ونقلت إلى المستشفى بطائرة مروحية.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تمكن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "أر تي في إي" أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن ارتفاع الأمواج يوم الأحد.

ويأتي الحادث بعد حوالي شهر من سلسلة من الأمواج العملاقة في 8 نوفمبر جرفت العديد من الأشخاص إلى البحر، بمن فيهم العديد من السياح، معظمهم من فرنسا.

وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 15 في تلك الحوادث على طول ساحل تينيريفي.