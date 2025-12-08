العالم اليوم - خليفة أبو شباب في جنوب غزة.. من هو غسان الدهيني؟

انتم الان تتابعون خبر خليفة أبو شباب في جنوب غزة.. من هو غسان الدهيني؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 11:16 صباحاً - برز اسم غسان الدهيني بعد تعيينه قائداً لما يسمى "القوات الشعبية" في جنوب غزة، خلفاً لياسر أبو شباب الذي قُتل مؤخراً.

ويُنظر إليه اليوم على أنه الوجه الجديد للحملة العسكرية التي تخوضها المجموعة ضد حركة حماس.

أبرز المعلومات المتوفرة عنه:

العمر: 39 عاماً.

ينحدر من قبيلة الترابين البدوية، وهي القبيلة نفسها التي ينتمي إليها أبو شباب.

خدم كضابط في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007.

لاحقاً أصبح قائداً في جماعة تطلق على نفسها اسم "جيش الإسلام"، وفق ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية.

اعتقلته حماس في وقت لاحق، ووُضع اسمه ضمن قوائم المطلوبين لدى الحركة.

قبل تعيينه قائداً عاماً، كان يتولى قيادة الجناح المسلح داخل "القوات الشعبية".

وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، قال الدهيني: "لماذا أخاف من حماس وأنا أقاتل حماس؟ أقاتلهم، وأعتقل رجالهم، وأصادر معداتهم، وأطردهم. أفعل ما يستحقونه باسم الناس والأفراد الأحرار".

وانتشر على تطبيق تلغرام مقطع فيديو يظهر الدهيني وهو يحيي أعضاء مجموعته، ووصفه بأنه رسالة لإظهار جاهزية القوات ومتانة معنوياتهم.

وقال: "هدف الفيديو بسيط وواضح: إظهار أن "القوات الشعبية" ما زالت تعمل، والتحقق من حالة الشباب هناك ومعنوياتهم العالية".

وجاء تعيين الدهيني بعد مقتل القائد السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب، يوم الخميس، خلال اشتباك بين مجموعات مسلحة في جنوب غزة.

وأوضحت التقارير أنه لم يقتل بنيران حماس، وإنما في إطار نزاع داخلي. وشارك الدهيني أيضا في الهجوم وأصيب بجروح.