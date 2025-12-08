العالم اليوم - روني يشن هجوما حادا على صلاح.. ويوجه نصيحة لسلوت

انتم الان تتابعون خبر روني يشن هجوما حادا على صلاح.. ويوجه نصيحة لسلوت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:24 مساءً - شن نجم الكرة الإنجليزية واين روني هجوما حادا على جناح ليفربول محمد صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع مديره الفني أرني سلوت بسبب مشاركته احتياطيا.

قال روني مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، إن صلاح "يدمر تاريخه في ليفربول"، برد فعله الناري على استبعاده من الفريق.

ولم يشارك صلاح من البداية في آخر 3 مباريات لفريقه، وهاجم النادي والمدرب سلوت عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز 3-3 السبت، قائلا إنه أصبح "كبش فداء" للبداية السيئة للفريق هذا الموسم.

وأصبح قائد منتخب مصر، الذي وقع عقدا لمدة عامين في أبريل الماضي، شخصية أيقونية خلال 8 سنوات قضاها في ليفربول، حيث فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 250 هدفا في كافة المسابقات.

ومع ذلك، سجل صلاح 5 أهداف فقط في 19 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال روني في بودكاست خاص به، متحدثا عن صلاح: "إنه يدمر تاريخه تماما في ليفربول. سيكون من المحزن له أن يهدر كل شيء. لقد أخطأ في كل شيء".

وتابع روني: "على سلوت أن يظهر سلطته ويقول له: ‬أنت لن تسافر مع الفريق. ما قلته غير مقبول".

وأكمل موجها حديثه لصلاح: "اذهب إلى كأس أمم إفريقيا ودع الأمور تهدأ. إذا كنت مكانه لما كان من الممكن أن يكون في الفريق".

وقال صلاح إنه يشعر كما لو كان قد "تمت التضحية به"، مع فشل ليفربول في تكرار مستواه الذي قاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع في الدوري ويتأخر بفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.

وأضاف روني: "إذا كان هناك أي شيء، فقد ضحى بليفربول في تصريحاته. أنا متأكد أنه سيندم على مدى العامين المقبلين على ما قاله".

وكانت تقارير صحفية تحدثت مؤخرا عن إمكانية عدم سفر صلاح مع ليفربول إلى ميلانو، حيث يواجه فريقه إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.