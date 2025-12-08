العالم اليوم - مصدر: إسرائيل تخلي 28 بؤرة استيطانية في الضفة بضغط أميركي

انتم الان تتابعون خبر مصدر: إسرائيل تخلي 28 بؤرة استيطانية في الضفة بضغط أميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:24 مساءً - قال مصدر فلسطيني مسؤول لـ"دوت الخليج"، إن السلطات الإسرائيلية أخلت خلال الأيام الأخيرة، 28 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

وأضاف أن عملية الإخلاء جاءت بضغط أميركي كبير مورس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح المصدر، أن نتنياهو أصدر أوامر باعتقال عشرات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وذلك في إطار اتفاق أميركي فلسطيني إسرائيلي يهدف إلى تجنب اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر أن هناك توجها إسرائيليا، بدفع أميركي، للانسحاب من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وتسليمها للسلطة الفلسطينية.