توتر عسكري على بين تايلاند وكمبوديا

توتر عسكري على بين تايلاند وكمبودياأعلن الجيش التايلاندي شن غارات جوية ضد أهداف عسكرية كمبودية بعد أنباء عن مقتل أحد جنوده وجرح آخرين في اشتباكات حدودية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سوفاري، في بيان: إن بانكوك بدأت باستخدام الطائرات المقاتلة لضرب أهداف عسكرية في مناطق عدة، لوقف هجمات القوات الكمبودية.

وأفادت بوابة "خاوسود" الإخبارية بأن قوات كمبودية شنّت هجومًا على قاعدة أنوفونغ العسكرية داخل الأراضي التايلاندية، الأمر الذي دفع سلاح الجو التايلاندي إلى إقلاع مقاتلات F-16 في خطوة اعتُبرت ردًّا سريعًا على التصعيد.

وكانت التوترات قد تصاعدت قبل ذلك بيوم واحد، حين أمر الجيش التايلاندي سكان أربع محافظات حدودية بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ بسبب خطر احتدام المواجهات.

ووفقًا للرواية التايلاندية، فتح جنود كمبوديون النار على قوات الأمن التايلاندية، ما أدى لإصابة جنديين، بينما نفت صحيفة "خمير تاميز" الكمبودية هذه المعلومات، مؤكدة أن القوات التايلاندية هي من أطلقت النار أولًا على الوحدات الكمبودية قرب الحدود.