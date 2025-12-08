العالم اليوم - الحبس لنجم كرة إنجليزي سابق بسبب "منشورات"

انتم الان تتابعون خبر الحبس لنجم كرة إنجليزي سابق بسبب "منشورات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:28 مساءً - صدر حكم قضائي ضد جوي بارتون، أحد النجوم السابقين للدوري الإنجليزي، بالحبس مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بنشر منشورات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي ضد محللتين رياضيتين ومذيع تلفزيوني.

والشهر الماضي قالت محكمة ليفربول كراون إن بارتون (43 عاما) "تجاوز حدود المسموح به، ولم يفرق بين الجريمة وحرية التعبير"، وذلك في 6 منشورات عبر منصة "إكس"، عن لوسي وارد وإيني ألوكو، وهما لاعبتان سابقتان، ومقدم البرامج التلفزيونية جيريمي فاين.

في المقابل، حصل بارتون على براءة من 6 تهم أخرى تتعلق بإرساله رسائل إلكترونية مسيئة بقصد "التسبب في ضيق أو قلق"، في الفترة من يناير إلى مارس 2024.

والإثنين أصدر قاضي المحكمة قرارا بحبس بارتون 6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهرا.

وتشمل العقوبة أيضا إلزام بارتون بأداء عمل للخدمة الاجتماعية لمدة 200 ساعة، وإلزامه أيضا بسداد تكاليف القضية وقدرها نحو 23 ألف جنيه إسترليني.

كما تم منعه من توجيه أي إشارة لضحاياه، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، لمدة عامين.

وتنقل بارتون بين أندية مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز وبيرنلي، واعتزل كرة القدم عام 2017، واتجه لتدريب عدد من الأندية المغمورة في الدرجات الأدنى مثل فليتوود تاون وبريستول روفرز، كما يبقى من رواد القضايا الاجتماعية عبر منصات التواصل، ويتابعه 2.7 مليون شخص على "إكس".