الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيراً من غزة
قال مكتب إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 32 أسيراً من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية.
واعتبر المكتب -في بيان له اليوم الإثنين- استمرار احتجاز الأسرى المنتهية محكومياتهم جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على الإفراج الفوري عن المعتقلين بعد انتهاء مدة أحكامهم.
وأوضح البيان أن بعض الأسرى المحتجزين انتهت محكومياتهم منذ أشهر وسنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، مما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يشكل عقابا جماعيا ممنهجا، حيث يُحرم الأسرى من حريتهم وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو الحصول على معلومات عن أوضاعهم الصحية.
ودعا البيان المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبة الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات عاجلة لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيراً من غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.