العالم اليوم - اليمن.. غارتان أميركيتان تستهدفان عناصر من "القاعدة" في مأرب

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. غارتان أميركيتان تستهدفان عناصر من "القاعدة" في مأرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في اليمن، الثلاثاء، باستهداف غارتين أميركيتين لعناصر من تنظيم "القاعدة" في محافظة مأرب.

ولم يتضح على الفور حجم الخسائر الناجمة عن الغارتين، أو الشخصيات التي استهدفتهما.

وكانت مصادر أمنية يمنية، قد أفادت آخر الشهر الماضي، بمقتل القيادي في تنظيم القاعدة منير الأهدل المكنى بـ"أبي الهيجاء الحديدي"، جرّاء غارة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها في منطقة الحصون بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، ما أدى إلى مقتله ومرافقه على الفور.

وبحسب مصدر أمني، فقد أسفرت الغارة عن مقتل المسؤول العسكري للتنظيم في اليمن "الأهدل" ومرافقه، موضحا أن الأهدل يعد من أبرز قادة الصف الميداني، وكان المسؤول عن أغلب عمليات التنظيم في شبوة وأبين خلال السنوات الماضية.

وجاءت الضربة في إطار سلسلة استهدافات تنفذها الطائرات الأميركية المسيّرة ضد عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي في مناطق مأرب وشبوة وأبين.

ويتركز انتشار تنظيم القاعدة في محافظات مأرب والبيضاء ومناطق في شبوة وأبين، ويتعرض بشكل متواصل لضربات من القوات الأمنية المحلية والطيران الأميركي المسيّر.