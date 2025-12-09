العالم اليوم - "سر الحديث الغاضب".. مدرب السعودية يكشف ما حدث مع الحمدان

انتم الان تتابعون خبر "سر الحديث الغاضب".. مدرب السعودية يكشف ما حدث مع الحمدان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 08:16 صباحاً - كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تفاصيل حديثه الذي بدا غاضبا مع عبد الله حمدان لاعب الفريق، بعد إهداره ضربة جزاء في مواجهة المغرب التي انتهت بخسارة الفريق 0-1، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وأهدر الحمدان ركلة جزاء كانت كفيلة بتجنب الخسارة أمام المغرب، حيث فقد المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية إثر الخسارة بهدف نظيف ليتأهل إلى دور الثمانية وصيفا للمجموعة.

وأوضح رينارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء تفاصيل حديثه الذي بدا فيه غاضبًا مع اللاعب حيث قال: "عبد الله هو بمثابة ابن لي ولكن من يخطئ في المنزل يُعاقب، هذا لا يعني أنني لا أحترمه ولكن عليه أن يتعلم هذا المساء، أكبر اللاعبين أهدروا ركلات جزاء ولكن علينا الاحترام هذه المباراة انتهت وعلينا الآن التركيز على القادم".

وأضاف مدرب المنتخب السعودي: "عبد الله بدأ اللعب معي وهو في عمر 18 وهو لاعب شاب ويمتلك موهبة وقلت له الحقيقة فقط".

وبسؤاله عن منتخب المغرب لا سيما وأنه سبق له خوض تجربة ناجحة مع "أسود الأطلس في كأس العالم 2018 قال رينارد: "قضيت سنوات في المغرب، أنتم منتخب يقدم كرة قدم رائعة والآن منتخبكم من أفضل المنتخبات في العالم حتى البرازيل تخشى منتخبكم، أتمنى لكم التوفيق في كأس أمم إفريقيا".

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في دور الثمانية، فيما يلعب المنتخب المغربي مع المنتخب السوري في الدور ذاته.