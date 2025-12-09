العالم اليوم - أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح"

انتم الان تتابعون خبر أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:24 مساءً - قال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وزميل محمد صلاح، الإثنين، إن استبعاد المهاجم المصري من مواجهة إنتر ميلانو على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.

ولم يدخل صلاح (33 عاما) قائمة ليفربول التي ضمت 19 لاعبا لمواجهة إنتر في ميلانو بعد أن قال في مقابلة قوية عقب مواجهة ليدز يونايتد، السبت الماضي، إنه "تمت التضحية به" من النادي.

وقال الحارس البرازيلي للصحفيين: "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك. نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".

وجلس صلاح، الذي سجل 250 هدفا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا في 8 سنوات مع ليفربول، على مقاعد البدلاء في الفوز 2-صفر على ملعب وست هام يونايتد الشهر الماضي.

وشارك كبديل في تعادل ليفربول 1-1 على أرضه مع سندرلاند، لكنه لم يشارك مرة أخرى كبديل في ملعب ليدز يونايتد.

وقبل مباراة إنتر، قال مدرب ليفربول آرنهي سلوت إنه لا يعرف ما إذا كان صلاح قد لعب مباراته الأخيرة مع النادي، بينما أعرب بيكر عن أمله في عودة المهاجم المصري.

وقال: "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي. نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع".

وقال صلاح، الذي سجل 5 أهداف فقط في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، إنه يشعر كما لو أنه أصبح كبش فداء لبداية ليفربول السيئة للموسم.

ويحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز العاشر في المسابقة حاليا متأخرا بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.