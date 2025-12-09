العالم اليوم - السودان...قيادي إخواني يهدد بضرب أميركا عبر قوات روسيا

انتم الان تتابعون خبر السودان...قيادي إخواني يهدد بضرب أميركا عبر قوات روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:16 مساءً - هدد محمد الأمين ترك، ناظر عموم قبائل الهدندوة في شرق السودان، وهو أحد أبرز الداعمين لتنظيم الإخوان والجيش، بفتح البحر الأحمر أمام القوات الروسية لضرب الولايات المتحدة.

وقال ترك وهو عضو بارز في الكتلة الديمقراطية التي دعمت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر 2021: "سنضغط على الحكومة للسماح لروسيا بإقامة قاعدة بحرية لضرب الولايات المتحدة".

وأضاف موجها حديثه للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "يجب أن تتوقف عن تهديد الحكومة السودانية، إذا لم تتأدب وتصمت سنسير مظاهرات للضغط على الحكومة لإدخال الروس وضربكم".

وتأتي تصريحات ترك بعد بضعة أسابيع من عودته من موسكو، وفي ظل جدل متزايد عن تجديد السلطة القائمة في بورتسودان اتصالاتها مع روسيا لإقامة قاعدة على شواطئ البحر الأحمر، رغم إعلان الولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة اعتراضها على الخطوة.

وفي العام 2021 قاد محمد الأمين ترك خطوات لدعم الجيش وإضعاف الحكومة المدنية بقيادة حمدوك، حيث أشرف على مجموعات شعبية أغلقت الميناء والطريق الرئيسي الرابط بين بورتسودان ومناطق البلاد الأخرى مما أدى الى تعطيل انسياب السلع والأدوية والبضائع الأساسية.

وقدمت الولايات المتحدة خطة لوقف الحرب ضمن إطار توصلت إليه مع شركائها في المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية ومصر.

وتدعو الخطة إلى هدنة مدتها ثلاث أشهر، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار والدخول في عملية سياسية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

ورغم التراجع الميداني الكبير للجيش وسيطرة الدعم السريع السيطرة على إقليم دارفور، وتقدمه في غقليم كردفان المجاور في اعقاب السيطرة على مدينتي بابنوسة وهجليج الاستراتيجيتان، إلا أن حلفاء الجيش من تنظيم الإخوان يصرون على خيار استمرار الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليونا من مناطقهم، مكبدة اقتصاد البلاد خسائر بمئات المليارات من الدولارات.

ويرى مراقبون أن استراتيجية إطالة أمد الحرب ترتبط بشكل أساسي بين طموحات قيادة الجيش الحالية وحلفائه في تنظيم الإخوان للاستمرار في السلطة، في ظل مخاوفهم من أن يؤدي أي مسار سلام جاد إلى إصلاح القطاع الأمني، وفرض التزامات تضعف القبضة السياسية والاقتصادية والأمنية لقيادة الجيش والتنظيم.