العالم اليوم - الجزائر تعبر العراق وتضرب موعدا مع الإمارات في كأس العرب

انتم الان تتابعون خبر الجزائر تعبر العراق وتضرب موعدا مع الإمارات في كأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:16 مساءً - واصل منتخب الجزائر حملة دفاعه عن اللقب بتأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه على نظيره العراقي الضامن تأهله بهدفين نظيفين الثلاثاء، بينما حققت البحرين انتصارا معنويا هو الأول لها، جاء على حساب السودان 3-1، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس العرب المقامة في قطر.

وانتزعت الجزائر المركز الأول من العراق، بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط بفارق نقطة عن منتخب "أسود الرافدين"، بينما ودعت البحرين (3 نقاط) والسودان (نقطة) البطولة باحتلالهما للمركزين الثالث والرابع تواليا.

ويلعب المنتخب الجزائري مع الإمارات في ربع النهائي، في حين يواجه العراق الأردن.

في المباراة الأولى، تقدمت الجزائر قبل نهاية الشوط الاول برأسية محمد توجاي بعد كرة ثابتة (45+1)، وضاعفت النتيجة مع بداية الثاني بهدف عكسي إثر عرضية خطيرة من ياسين براهيمي تسببت في ارتباك بين الحارس فهد طالب والمدافع سعد ناطق، لترتد الكرة من الأخير داخل المرمى (46).

وتلقى منتخب العراق ضربتين موجعتين، إثر طرد حسين علي بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على براهيمي في الدقيقة الخامسة، ثم عقب خروج مهند علي للإصابة (32).

وبعد هزيمتين أمام العراق والجزائر، حقق المنتخب البحريني فوزا معنويا على السودان، بثلاثية تناوب عليها مهدي عبد الجبار (37) ومحمد الرميحي (79 من ركلة الجزاء) ومهدي حميدان (89)، مقابل هدف ياسر مزمل (72).

وشهدت المباراة طرد مدافع السودان محمد سعيد بالبطاقة الحمراء (56).