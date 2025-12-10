العالم اليوم - مداهمة مقر اتحاد الكرة الأرجنتيني في تحقيقات "غسيل أموال"

انتم الان تتابعون خبر مداهمة مقر اتحاد الكرة الأرجنتيني في تحقيقات "غسيل أموال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 12:28 صباحاً - أمر قاض اتحادي بمداهمة مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومجموعة من الأندية في البلاد، في إطار تحقيق في الاشتباه بعمليات غسيل أموال، حسبما قالت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

ودخلت الشرطة مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بوينس أيرس، الثلاثاء.

وقالت صحيفة "لا ناسيون" إن المداهمات تأتي بسبب مزاعم غسيل أموال مرتبطة بشركة الخدمات المالية "سور فينانزاس"

وأمر القاضي بمداهمة مقار أكثر من 10 أندية، من بينها أندية دوري الدرجة الأولى راسينغ وسان لورينزو وإندبندينتي.

ولم تستجب شركة "سور فينانزاس" أو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو المتحدث باسم ممثلي الادعاء على الفور لطلب التعليق، كما لم يتسن الاتصال بالمحكمة الاتحادية في لوماس دي زامورا، وهي منطقة في مقاطعة بوينس أيرس.

ولم يستجب سان لورينزو وإندبيندينتي على الفور لطلب التعليق.

وفي منشور على منصة "إكس"، أعلن نادي راسينغ إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع "سور فينانزاس" عام 2023 يتعلق بالدعاية والرعاية، في عقد سينتهي هذا العام.

وقال: "نحن تحت تصرف نظام العدالة، حتى تستكمل هذه العملية وفقا للقانون".

وقالت "لا ناسيون" إن التحقيق جاء بناء على شكوى جنائية ركزت على تحويلات مالية بين أندية كرة القدم ومنصة خدمة الدفع الخاصة بشركة "سور فينانزاس".

وقد تزيد المداهمات من التوتر بين رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا ورئيس البلاد خافيير ميلي، الذي يضغط من أجل أن تصبح أندية كرة القدم الأرجنتينية، التي تعمل منذ فترة طويلة كمنظمات غير ربحية يديرها أعضاؤها، شركات ربحية تحت إدارة مالكين من القطاع الخاص.

وقاوم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم المساعي القانونية التي يقودها ميلي للسماح بانضمام الأندية الهادفة للربح إلى الاتحاد.