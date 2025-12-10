روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
وجاء في بيان الوزارة: أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي منطقة موسكو.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب بيان الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.