العالم اليوم - عيدروس الزبيدي: الهدف القادم هو العاصمة صنعاء "سلما أو حربا"

انتم الان تتابعون خبر عيدروس الزبيدي: الهدف القادم هو العاصمة صنعاء "سلما أو حربا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - قال نائب رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، يوم الأربعاء، إن تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين يمثل أولوية "لضمان أمن واستقرار المنطقة وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم بأنفسهم".

وأضاف الزبيدي خلال لقائه محافظ البيضاء اللواء الخضر السوادي: "نحن على أتم الاستعداد لأن نضع إمكاناتنا العسكرية، وخبراتنا القتالية التي مرغت أنف الحوثي في التراب، شريكة معكم في معركتكم المقدسة لاستعادة أرضكم وتطهيرها من دنس الإمامة، وهذا عهد منا لكل الشرفاء الصادقين في معركتهم مع المليشيات الحوثية".

وكشف الزبيدي، أن الهدف القادم هو العاصمة صنعاء "سلما أو حربا، حتى يعود الحق لأهله".

واعتبر أن "زمن المعارك الجانبية انتهى" وأن "الشريان الذي كان يغذي الحوثي من مناطق جنوب اليمن قد تم قطعه".

كما أكد الزبيدي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز صمود الأهالي في مواجهة انتهاكات الحوثيين، مشيرا إلى أن "ما تحقق في الجنوب من استقرار هو المنطلق لأي معركة جدية لتحرير الشمال من الحوثيين".

وأكد الزبيدي على أن جنوب اليمن سيظل "وفيا للمشروع العربي لقطع ذراع إيران بالمنطقة وإنهاء التهديد الحوثي للملاحة الدولية ودول الجوار".