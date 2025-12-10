العالم اليوم - صحيفة بريطانية تكشف حقيقة وداع ليفربول لصلاح

انتم الان تتابعون خبر صحيفة بريطانية تكشف حقيقة وداع ليفربول لصلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:24 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن ليفربول لن ينظم أي وداع لنجمه محمد صلاح في ملعب "أنفيلد" السبت، في إطار سعيه للحفاظ على القيمة السوقية للاعب في حال قرر الانتقال.

وبحسب صحيفة "تلغراف"، فإن عدة أندية سعودية أبدت استعدادها لـ"فعل كل ما يلزم" للتعاقد مع محمد صلاح، مشيرة إلى أن المسؤولين يترقبون وصول عروض رسمية الشهر المقبل، من دون أن يتلقى النادي أي عرض فعلي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يشدد على أن عقد صلاح يمتد حتى عام 2027، وأن النادي، رغم اهتمام الأندية الراغبة في ضمه، لا يريد إغلاق باب عودة اللاعب إلى "أنفيلد". وترى إدارة ليفربول أن ظهور صلاح في الملعب وهو يلوح للجماهير لوداعها قد يضعف موقف النادي التفاوضي، باعتبار أنه يستحق الحصول على رسوم انتقال مناسبة إذا غادر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدرب أرني سلوت سيشرك صلاح في مباراة برايتون السبت، قبل سفره إلى مصر للمشاركة مع "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.