العالم اليوم - أرسنال يواصل تألقه أوروبيا في ليلة "عودة الغائب"

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 01:20 صباحاً - سجل نوني مادويكي هدفين وأحرز غابرييل مارتينيلي هدفا آخر، في فوز أرسنال 3-صفر على مضيفه كلوب بروج، الأربعاء، ليحقق الفريق الضيف العلامة الكاملة بعد 6 جولات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا يقترب أرسنال من ضمان أحد أول ثمانية مراكز تؤهل مباشرة لأدوار خروج المغلوب.

وبعد خسارته أمام أستون فيلا مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجرى أرسنال 5 تغييرات على تشكيلته الأساسية.

وشهدت المباراة أول مشاركة للمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس منذ ما يقرب من عام واحد، عندما نزل بديلا في الشوط الثاني.

وافتتح مادويكي التسجيل بتسديدة مدوية في الدقيقة 25، بعدما استلم الكرة عند خط المنتصف وانطلق بسرعة نحو الأمام قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

واستقبل بروج الهدف الثاني بضربة رأس من مادويكي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وبعد 9 دقائق، أضاف مارتينيلي الهدف الثالث، عندما انطلق من الجناح الأيسر وسدد كرة قوية بالقدم اليمنى في الشباك، مسجلا هدفه الخامس في 5 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.