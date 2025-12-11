العالم اليوم - لافروف:روسيا تسعى لسلام طويل الأمد في أوكرانيا بضمانات أمنية

انتم الان تتابعون خبر لافروف:روسيا تسعى لسلام طويل الأمد في أوكرانيا بضمانات أمنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 12:23 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تريد حزمة من الوثائق المتفق عليها تصمن اتفاق سلام طويل الأمد ومستدام في أوكرانيا مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف لافروف أن موسكو تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد في مساعيه للتوسط في اتفاق، مشيرا إلى أنه قام بمحاولات حقيقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا.

ومضى لافروف قائلا "نصر على مجموعة من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية. وتركز محادثاتنا مع الرئيس الأميركي وفريقه على وجه التحديد على إيجاد حل طويل الأمد للقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة".

وأكد الوزير الروسي على أن "عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة إلى روسيا".

وأشار إلى أنه يعتقد أن سوء الفهم مع الولايات المتحدة قد تم حله بعد زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو.