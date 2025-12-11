العالم اليوم - ماذا حدث في الاجتماع السري بالغ الأهمية بين صلاح وسلوت؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا حدث في الاجتماع السري بالغ الأهمية بين صلاح وسلوت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - تطور جديد في أزمة محمد صلاح مع المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت، أمس الأربعاء، ضم كذلك المدير الرياضي لنادي ليفربول ريتشارد هيوز، وذلك في محاولة، على ما يبدو، لتهدئة الأمور بين الرجلين.

كشف عن هذا الاجتماع حساب "إندي كايلا نيوز" indykaila News، الذي يعد من الحسابات الموثوقة على منصة إكس.

ووصف الحساب الجلسة "الثلاثية" بأنها "سرية وحاسمة".

وقال الحساب، في تغريدة عنونها بـ"حصري"، إن اللقاء بين محمد صلاح وسلوت انتهى من دون اعتذار من جانب النجم المصري، الأمر الذي يشي باستمرار التوتر بين الطرفين، وتمسك صلاح بعدم التراجع عن تصريحاته تجاه المدير الفني لنادي ليفربول.

وجاء في التغريدة الأولى لحساب إندي كايلا نيوز"، يوم أمس الأربعاء: سيعقد آرني سلوت اجتماعًا طارئًا مع محمد صلاح بعد ظهر غد (الخميس).. وسيحضر الاجتماع أيضًا المدير الرياضي ريتشارد هيوز".

وأضاف الحساب "يجب على محمد صلاح إظهار ندمه على سلوكه قبل أن يفكر آرني سلوت في ضمه إلى تشكيلة مباراة برايتون".

وفي اليوم التالي، وتحت بند "حصري"، كتب الحساب يقول "الاجتماع السري بالغ الأهمية ينتهي دون اعتذار من مو صلاح".