تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديا

تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديادخل القتال بين تايلاند وكمبوديا يومه الرابع اليوم، بينما ينتظر الجانبان اتصالات هاتفية تعهد بإجرائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول إنه يعتقد أنه يستطيع إنهاء الصراع بين البلدين مرة أخرى.

وشهد أمس نشوب اشتباكات في أكثر من عشرة مواقع على الحدود التايلاندية الكمبودية التي يبلغ طولها 817 كيلومترًا، ووقعت بعض أشد المعارك ضراوة منذ اشتباكات يوليو الماضي وكانت أسوأ احتدام للصراع بينهما في التاريخ الحديث.

وفي يوليو أوقف ترامب النزاع بإجراء اتصالات هاتفية مع زعيمي البلدين، هدد خلالها بوقف المحادثات التجارية ما لم ينهيا الاشتباكات. ويقول ترامب إنه يتوقع التحدث مع زعيمي البلدين اليوم الخميس.

إلا أن تايلاند أبدت هذه المرة فتورًا تجاه مبادرات ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي أسهم أيضًا في التوصل إلى اتفاق يوليو الماضي الذي أسفر عن توقيع اتفاق لتمديد وقف إطلاق نار في أكتوبر الماضي. وتصر تايلاند على أن البلدين فقط يمكنهما حل الخلافات.

وقال رئيس وزراء تايلاند اليوم إنه سيشرح ويوضح الموقف إذا اتصل ترامب. وأضاف للصحفيين "سيحتاج إلى سماع التفاصيل مني مباشرة إذا اتصل بي، أعتقد أن وزير الخارجية سيقدم المعلومات بالفعل على المستوى الدبلوماسي".

واتهمت وزارة الدفاع الكمبودية تايلاند بارتكاب "أعمال عدوانية" ضد أهداف مدنية، بما في ذلك المدارس ودور العبادة، كما تنفي تايلاند استهدافها للبنية الأساسية المدنية. وأسفرت الاشتباكات بالفعل عن خسائر فادحة في الأرواح، وقالت الحكومة إن 10 أشخاص قتلوا في كمبوديا بينهم رضيع وأصيب 60 آخرون.

وأعلن الجيش التايلاندي مقتل تسعة جنود وإصابة أكثر من 120 في الاشتباكات. كما تم إجلاء مئات الآلاف من المناطق الحدودية في البلدين.