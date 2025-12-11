العالم اليوم - الزبيدي وصالح يؤكدان على توحيد الجهود لإزالة "خطر الحوثي"

انتم الان تتابعون خبر الزبيدي وصالح يؤكدان على توحيد الجهود لإزالة "خطر الحوثي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - أكد نائبا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي وطارق صالح، على ضرورة توحيد الإمكانات العسكرية والسياسية في جبهة واحدة لاستعادة الأراضي من ميليشيات الحوثي، وصولا إلى العاصمة صنعاء.

وشدد الزبيدي وصالح خلال اتصال هاتفي، على أن المعركة واحدة، وأن المخاطر والتهديدات مشتركة، مؤكدين أن التنسيق والتعاون المشترك يمثلان أساس المرحلة الحالية والمقبلة.

وأشار الجانبان إلى أن تحقيق الاستقرار في الجنوب يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتحرير ما تبقى من شمال البلاد وإزالة خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

كما أكدوا على أهمية تجنب المعارك الجانبية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.

والأربعاء، قال الزبيدي، أن الهدف القادم هو العاصمة صنعاء "سلما أو حربا، حتى يعود الحق لأهله".

واعتبر خلال لقائه محافظ البيضاء اللواء الخضر السوادي أن "زمن المعارك الجانبية انتهى" وأن "الشريان الذي كان يغذي الحوثي من مناطق جنوب اليمن قد تم قطعه".

كما أكد الزبيدي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز صمود الأهالي في مواجهة انتهاكات الحوثيين، مشيرا إلى أن "ما تحقق في الجنوب من استقرار هو المنطلق لأي معركة جدية لتحرير الشمال من الحوثيين".