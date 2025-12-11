العالم اليوم - كنو يقود السعودية لفوز صعب على فلسطين في كأس العرب

انتم الان تتابعون خبر كنو يقود السعودية لفوز صعب على فلسطين في كأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:19 مساءً - سجل محمد كنو هدفا بضربة رأس في الشوط الإضافي الثاني، ليقود السعودية لفوز صعب 2-1 على فلسطين والتقدم للمربع الذهبي لكأس العرب، الخميس.

وينتظر منتخب السعودية مواجهة الفائز بين الأردن والعراق في الدور نصف النهائي الأول للبطولة المقامة في قطر، بتنظيم الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص تذكر من الفريقين، لكن الجماهير السعودية الحاضرة بالأقمصة الخضراء في ملعب لوسيل لم تتوقف عن التشجيع.

ومع حذر كلا الفريقين، لجأ اللاعبون إلى التسديد من مدى بعيد، فأطلق حامد حمدان لاعب وسط فلسطين تسديدة علت العارضة في منتصف الشوط، قبل افتقار محاولة علي مجرشي ظهير السعودية للدقة.

وأنقذ رامي حمادة حارس فلسطين تسديدة منخفضة من فراس البريكان قرب الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصلت السعودية الضغط حتى حصل سالم الدوسري على ركلة جزاء بعد عرقلته من المدافع محمد صالح، سددها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58.

لكن عدي الدباغ مهاجم فلسطين أدرك التعادل بعدها بست دقائق، بعدما استحوذ على الكرة في منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية لم يتمكن الحارس نواف العقيدي من التصدي لها.

ومع انتقال المباراة إلى وقت إضافي، زاد الضغط السعودي، وأطلق المدافع وليد الأحمد ضربة رأس مرت بجوار القائم.

واستمرت محاولات السعودية في الشوط الإضافي الثاني، وأبعد دفاع فلسطين تسديدتين من عبد الرحمن العبود وعلي مجرشي.

لكن الصمود الفلسطيني انهار عندما استحوذ الدوسري على الكرة في الجانب الأيسر، وأرسل تمريرة عرضية نجح كنو في استقبالها من عند القائم البعيد وحولها في الشباك لينتزع التأهل للسعودية.